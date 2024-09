Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 20 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa giornata parla d’amore, quindi bandite ogni forma di negatività e concentratevi sui vostri sentimenti. Sul lavoro, tutto procede nel migliore dei modi, ma le novità da affrontare sono ancora tante: preparatevi a gestirle con equilibrio. Ottime opportunità di successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 settembre 2024), c’è un po’ di stanchezza in amore, ma non temete: ci sarà comunque modo di fare nuovi incontri. Sul lavoro, la giornata di oggi è un po’ particolare e le cose sembrano andare a rilento, ma non perdete la pazienza: i risultati arriveranno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Luna e Sole a favore, riuscirete a vivere bellissime emozioni, sia in amore che nella vita sociale. Sul lavoro, sarebbe meglio stare attenti alle uscite di denaro: fate scelte oculate e non lasciatevi tentare da spese inutili. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, buone notizie per l’amore: la Luna opposta vi spinge a mettere una pietra sopra al passato e ad andare avanti. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove collaborazioni che potrebbero aprire interessanti prospettive future. Giorni molto importanti e speriamo finalmente positivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 settembre 2024), la Luna è opposta e porta con sé una forte stanchezza, che potrebbe riversarsi sulla coppia. Sul lavoro, è importante essere pazienti e non pretendere tutto subito: le cose si risolveranno con il tempo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, in amore, cercate di chiarire eventuali malintesi e lasciatevi andare alla passione con il partner. Sul lavoro, attenzione ai soldi: se avete voglia di cambiamenti, è il momento di darvi da fare, ma fate attenzione a non fare scelte azzardate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: buone notizie in amore. Sarà un giorno importante per voi.