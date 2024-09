Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 20 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con questa bella Luna ci sarà modo di vivere tantissime emozioni in amore: lasciatevi andare ai sentimenti. Sul lavoro, avete una grande voglia di cambiamento, ma prima di agire è importante fare un piano ben preciso. La vostra determinazione porterà i risultati sperati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 settembre 2024), c’è un bel po’ di stanchezza che si sta riversando anche in amore, quindi cercate di non stressarvi troppo e di concedervi del tempo per recuperare le energie. Sul lavoro, rallentate per un po’: non c’è bisogno di forzare le cose.

GEMELLI

Cari Gemelli, tutto procede al meglio, soprattutto nella sfera dei sentimenti, dove l’armonia regna sovrana. Sul lavoro, meglio non farsi prendere dall’ansia di volere tutto e subito: la pazienza sarà la vostra alleata.

CANCRO

Cari Cancro, non abbiate paura di lasciarvi andare in amore: la vulnerabilità a volte è la vostra forza. Sul lavoro, c’è bisogno di più impegno, soprattutto se nel vostro team c’è qualcuno mai contento. Non fatevi scoraggiare e continuate a lavorare sodo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 settembre 2024), siete single da un po’? Cercate di aprirvi di più all’amore, il cielo parla di nuovi incontri che potrebbero sorprendervi. Sul lavoro, dovete trovare la giusta soluzione per i vostri problemi: analizzate le situazioni con lucidità.

VERGINE

Cari Vergine, i sentimenti saranno alle stelle oggi, quindi godetevi queste forti emozioni e lasciatevi trasportare dalla passione. Sul lavoro, se avete delle richieste da fare, questo è il momento giusto: le stelle sono dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: tutto procede per il meglio. Le questioni in sospeso da tempo troveranno finalmente sollievo.