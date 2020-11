Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una giornata interessante, vi state riprendendo da una settimana complicata, ci sono stati alcuni conflitti in amore, ma per fortuna è tutto finito, da domani potrete finalmente mettere in chiaro alcune cose. Sul lavoro avete bisogno di programmare un po’ tutto.

TORO

Cari Toro, la Luna e Mercurio secondo il guru delle stelle sono dissonanti nella giornata di oggi, quindi occhio ai fraintendimenti in amore. Sul lavoro avete bisogno di staccare un po’ la spina, siete nervosi e molto stanchi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi è una giornata positiva, la Luna è favorevole e arrivano le prime belle notizie anche per l’amore, avete pochi conflitti quindi c’è sicuramente margine di miglioramento. Affrontate con serenità le questioni professionali.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vede il transito burrascoso di Venere in arrivo nella giornata di domani, quindi oggi avrete ancora un po’ di indecisioni sul campo sentimentale, meglio iniziare a ragionare già da adesso. Sul lavoro chi deve fare una scelta è bene che approfitti delle stelle favorevoli.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle la Luna è in opposizione nella giornata di oggi, le coppie che di recente hanno affrontato una crisi devono prestare attenzione a come muoversi adesso, ogni passo potrebbe essere fatale e non volete far scoppiare un’altra mina. Sul lavoro siete soddisfatti nonostante i problemi.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi evidenzia un periodo importante e positivo per l’amore, occhio però se avete a che fare con una persona che è caratterialmente il vostro opposto, potrebbero insorgere delle incomprensioni. Non lasciatevi coinvolgere dalle storie difficili degli altri.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la Luna è dalla vostra parte e porta belle notizie in amore.

