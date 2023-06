Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 2 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non dovete pensare al passato. Voltate pagina. Tutta l’estate viene dalla vostra parte. Per le coppie in crisi da tempo, che ancora stanno insieme, il peggio ormai è passato. Per quanto riguarda il lavoro, ora che Giove non è più opposto potete ripartire con un progetto speciale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 giugno 2023), difficile restare tranquilli in questo momento. State vivendo un periodo in cui tornano in ballo vecchie situazioni mai risolte. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una attività in proprio sa che deve cambiare progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere ha iniziato un transito attivo che durerà molti mesi. Nel lavoro siete sostenuti dal cielo e questo può rivelarsi il periodo giusto per far partire iniziative, nuovi accordi professionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo una situazione di rilancio importante. A breve non ci sarà più Venere contraria, in qualche caso sarà necessario ritrovare la voglia e l’energia per amare. Capitolo lavoro: chi ha una attività autonoma deve stare attento alle spese. Siate oculati. Prestate attenzione ai particolari.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 giugno 2023), durante l’estate vi sentirete più esigenti del solito, bisognerà stare attenti a non mettere troppo alle strette il partner perché si finirebbe per rimettere in discussione tutto. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualche cambiamento di troppo…

PESCI

Cari Pesci, è tempo di risvegliare i sentimenti sopiti nel tempo. Se non l’avete già fatto, cercate di abbandonare qualsiasi tipo di disfattismo, combattete quella sensazione di vuoto che potrebbe nascere in giornate particolari. Per quanto riguarda il lavoro, situazione di cambiamenti in positivo. Possibile anche una riconferma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: alcuni sentimenti si stanno risvegliando. Bene il lavoro.