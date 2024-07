Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la luna così bella le emozioni saranno esaltate e potrete vivere bei momenti con qualcuno del sagittario. Per quanto riguarda il lavoro è il momento per dedicarsi a progetti nuovi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ci saranno bei momenti per togliervi qualche grande soddisfazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 luglio 2024), questa è una giornata positiva per i sentimenti e non dovete dimenticare che Venere sarà nel segno a breve. Sul lavoro arriverà un miglioramento tanto desiderato, fatevi valere! Non ci sono i bei tempi di una volta. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è una giornata positiva che regala emozioni e appiana i contrasti. Se ci sono state tensioni e discussioni, approfittatene per chiarirvi. Sul piano lavorativo partite con una marcia in più. Sfruttate queste stelle. Potete ottenere una promozione o un aumento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un bel periodo, soprattutto per i single. Non siate chiusi in voi stessi ma apritevi all’altro perché potreste fare ottimi incontri. Sul lavoro buone le idee. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 luglio 2024), con la luna nel segno potrete vivere bellissime emozioni. Sul lavoro attenzione a non riversare le frustrazioni sugli altri ma abbiate il coraggio di cambiare ciò che non vi piace.

PESCI

Cari Pesci, se avete una storia in crisi dovete fare attenzione. Possibili discussioni verso fine mese. Sul lavoro, invece, preparatevi a rivedere tantissime soddisfazioni. Ci saranno sempre tante buone intenzioni da soddisfare, sta a voi ottenere grazia e redenzione con il vostro operato. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: questo è un bel periodo, soprattutto per i single. Potreste incontrare l’anima gemella. Sul lavoro date il massimo e presto otterrete grandi riconoscimenti.