Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con una luna così bella non può non fiorire l’amore. Anche le amicizie risentiranno in modo positivo di questo influsso, così come il lavoro. Ottime capacità decisionali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 luglio 2024), con Venere favorevole a partire dal 22 del mese aspettatevi di vivere belle emozioni. Sul lavoro si sbloccano tutte le questioni irrisolte. Se vi siete dimenticati di dire qualcosa di importante fatelo prima che sia troppo tardi.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete riflettere bene su quello che state vivendo nella vostra relazione. La luna opposta vi spinge a essere prudenti. Sul piano lavorativo attenzione alle polemiche. Rimboccatevi le maniche e occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

CANCRO

Cari Cancro, potrebbero tornare a galla problemi nella vostra relazione che erano stati lasciati in sospeso. È giunta l’ora di risolverli. Dal punto di vista lavorativo, è premiata la creatività.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 luglio 2024), le stelle vi sorridono. Se avete progetti con il partner potrete portarli avanti mentre sul lavoro bisogna mantenere un atteggiamento fiducioso. Avete voglia di cambiare lavoro ma bisogna avere pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, se provate emozioni nei confronti di qualcuno meglio fissare un appuntamento entro la fine del mese. Sul lavoro siete pronti alla svolta con nuovi accordi. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con queste stelle così propizie non potete non togliervi belle soddisfazioni. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta. Ottime opportunità di successo.