Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle le relazioni con gli altri procedono bene, avete voglia di circondarvi di persone che vi vogliono bene, forse perché di recente avete dovuto prendere una dura decisione in amore e adesso avete voglia di fare progetti leggeri per il futuro. Nel campo professionale c’è tanta incertezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, nonostante l’amore positivo, Venere rende i sentimenti un po’ sbiaditi secondo il guru delle stelle. Quella di oggi sarà una giornata tranquilla tutto sommato, buoni i rapporti con Cancro e Pesci. Nel lavoro ci sono stati problemi ma adesso potete tornare a respirare tranquilli.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata agitata dal punto di vista sentimentale, potreste discutere e innervosirvi facilmente, ma dove vi porterà tutto questo rancore? Questo è un periodo importante per i rapporti che hanno bisogno di trovare una propria collocazione, lavorateci su.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Marte e Giove vi aiutano a definire meglio il carattere, avete bisogno di una scarica d’energia per portare a casa il risultato. Meglio evitare discussioni che riguardano il denaro, soprattutto in famiglia. Una piccola incomprensione potrebbe creare un effetto a catena, quindi se non vi sta bene quello che è successo meglio parlare adesso.

ACQUARIO

Cari Acquario, Luna e Venere sono favorevoli al vostro segno e vi aiuteranno a fare chiarezza se c’è qualcosa che non va, in particolare per i sentimenti. Le emozioni sono importanti per voi e in questo momento raggiungono l’apice. Avete voglia di cambiamento, anche nel campo professionale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, in amore bisogna mantenere la calma, oggi litigare con il partner è semplice ma poco utile, quindi meglio contare fino a dieci prima di perdere la pazienza, altrimenti potreste avere difficoltà in futuro. Vi sentite stanchi e nervosi. Presto arriveranno novità in campo professionale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: bene le relazioni, avete tanti progetti in ballo per il futuro e allora ballate.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 19 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 19 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 19 giugno 2020