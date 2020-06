Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante per l’amore, siete finalmente pronti a chiarire la situazione. Occhio ai Gemelli, con loro la situazione potrebbe complicarsi. Avete bisogno di tenervi attivi, nel campo professionale le cose migliorano.

TORO

Cari Toro, l’amore sarà il protagonista di questa giornata secondo il guru delle stelle, finalmente siete entrati in una fase di recupero, avete bisogno di maggiore comunicazione con la vostra dolce metà, non tenete più i pensieri soltanto per voi. Alcuni progetti dovranno slittare a settembre, avete tutta l’estate a disposizione per accontentarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna e Venere nel segno vi renderanno sicuramente più passionali e favorevoli a nuovi incontri. Cercate di mantenere la calma, non vale la pena innervosirsi per così poco. Le stelle vi renderanno anche pieni di energia e di creatività.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi secondo Paolo Fox sarà una giornata un po’ mogia per voi, animi romantici. L’amore purtroppo vi dà qualche pensiero di troppo, vorreste chiarire il prima possibile ma il partner potrebbe richiedere altro tempo per riflettere. Nel campo professionale invece non vi va più di aspettare, volete quello che vi spetta, e allora chiedetelo ma senza fare il vocione.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle in amore le cose finalmente procedono per il verso giusto, la situazione resta comunque complicata, prestate attenzione a quello che fate. Nel campo professionale volete riflettere meglio prima di agire.

VERGINE

Cari Vergine, dovete essere più cauti in amore, meglio scendere a compromessi quest’oggi. Siete troppo stanchi per combattere anche contro il vostro partner che invece pretende maggiore presenza e attenzione da parte vostra, allora trovate un punto in comune per soddisfare entrambi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: le stelle sono nel vostro segno e vi aiuteranno a ritrovare la calma e l’armonia con i sentimenti.

