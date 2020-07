Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata particolare. Forse sentite la mancanza di qualcuno del vostro passato e volete recuperare i rapporti. Attenzione alle parole, potreste ferire qualcuno. Lavoro? Siete nell’ambiente giusto?

SCORPIONE

Cari Scorpione, questo mese è ideale per conoscere persone nuove. Se da poco siete diventati genitori, i soldi potrebbero scarseggiare ma non fatevi abbattere. Sul lavoro i vostri meriti verranno riconosciuti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Questa giornata non è delle migliori. C’è parecchio nervosismo in amore. Cerca di non sprecare troppe energie, ti stanchi facilmente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sul lavoro devi capire di chi ti puoi fidare. Se è stato commesso un errore ci vorrà un po’ per capirlo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una relazione si è conclusa, cercate di non chiudervi in voi stessi e di conoscere nuove persone. Sul lavoro ci sono dei problemi. Economicamente parlando non è un periodo facile per voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, Luna e Venere favorevoli potrebbero aiutarvi a incontrare una persona valida. Se qualcuno vi interessa, ora potrete farglielo sapere. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, sul lavoro ci sono dei cambiamenti da mettere in atto. Attenzione alle finanze.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, la Luna contraria potrebbe complicarvi un po’ le cose in amore. Ma le emozioni di oggi, 17 luglio 2020, sono positive. Nel lavoro fate attenzione, evitate i giudizi affrettati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: se avvertite la mancanza di qualcuno e potete fare qualcosa a riguardo, allora pensate che non è mai troppo tardi

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 luglio 2020