Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è dalla vostra parte, in amore è tempo di dichiararsi e di risolvere i problemi. Bene il lavoro, si fanno dei passi in avanti, si ottiene qualche soddisfazione e si possono mettere le basi per i prossimi mesi.

TORO

Cari Toro, per voi si prospetta una giornata positiva in generale. In amore le cose migliorano, ma cercate di non essere troppo gelosi perché potresti avere dei problemi. Nel lavoro ora potrete prendere il comando.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, questa è una giornata positiva ma bisogna fare attenzione al nervosismo. In amore le cose vanno bene e possono, anzi, migliorare ancora. Se sul lavoro c’è stato un blocco, adesso le cose vanno bene.

CANCRO

Cari Cancro, le energie in questo momento non mancano. La Luna da oggi, 17 luglio 2020, sarà nel vostro segno, fortuna in arrivo. Sul lavoro le cose vanno bene specialmente a chi ha progetti in vista per settembre.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, in amore le cose migliorano dopo alcuni giorni un po’ complicati. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo e dall’ansia, cercate una soluzione ai problemi con calma. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sul lavoro ci vorranno calma e cautela.

VERGINE

Cari Vergine, con Giove favorevole molti problemi legali e lavorativi si possono risolvere, ma in questa giornata qualcosa non va… I molti problemi che state affrontando vi innervosiscono, anche la coppia potrebbe soffrirne…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata positiva per voi, in amore finalmente le cose vanno per il verso giusto e non potranno fare altro che migliorare ancora.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 luglio 2020