Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, positività per il vostro segno, perché in questo mese potreste costruire qualcosa di importante per il vostro futuro. Datevi da fare, dunque, e siate ottimisti. Rimandate eventuali discussioni di coppia per evitare tensioni con il partner. Sul lavoro imponetevi di più e fatevi notare, verrete apprezzati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata sottotono per il vostro segno. Tanti i pensieri per la testa e le cose che non vanno come vorreste. Non trovate più gli stimoli e le passioni di un tempo, per cui siete piuttosto svogliati. Concentratevi sulle cose che vi piacciono di più. Sul lavoro siete molto stanchi, ma per fortuna il weekend è in arrivo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi porta con sé qualche possibile discussione all’interno delle coppie e in generale nei rapporti interpersonali. Insomma un momento non indimenticabile in cui potreste facilmente litigare con chi vi circonda. Attenzione alle cose non dette e a qualche problema finanziario. A volte le verità sono scomode da accettare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avreste bisogno di maggiori certezze e serenità per ripartire con entusiasmo. Le idee e i progetti non mancano, ma dovete trovare la voglia di realizzarli. Sul lavoro non mancano i dubbi, forse non siete più così convinti di qualche scelta presa in passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, mantenete la calma perché il periodo è difficile per tutti, ma voi siete particolarmente nervosi. Ci vuole poco infatti prima che perdiate la pazienza, e soprattutto sul lavoro potreste finire per litigare con i vostri colleghi o superiori. Mantenere la calma per evitare inutili litigi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2020

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna in opposizione può creare più di qualche problema in amore. Mantenete la calma se non volete litigare con il vostro partner. In generale avvertite una certa stanchezza, per cui cercate di non affaticarvi più del dovuto. Se dovete prendere decisioni importanti o avete questioni impegnative da risolvere, rimandatele a momenti più propizi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le cose finalmente si mettono nel migliore dei modi soprattutto a livello lavorativo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE