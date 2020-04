Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, è un momento positivo della vostra vita, sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti. Soprattutto per l’amore è tempo di consolidare quanto fatto finora, magari con un passo importante. Siete sicuri di aver trovato la persona giusta.

TORO

Cari Toro, siete un po’ stanchi e avete molti pensieri in testa, soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Cercate di razionalizzare bene pensieri e azioni e, magari, affrontare le vostre preoccupazioni con un sano dialogo di coppia.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi – 17 aprile – dovreste fare attenzione alla vostra forma fisica, che sta risentendo dei colpi dello stress. E’ un periodo difficile e vorreste sfogarvi con della sana attività sportiva: trovate un modo per rilassare la mente e sfogarvi.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di capire se la vostra relazione di coppia può continuare a funzionare oppure no. Prendetevi il giusto tempo per ragionare e parlare, direttamente con il partner, non facendogli tesoro di nulla: forse passando del tempo insieme potrete accorciare le distanze.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox siete in una fase in cui non fate altro che smaniare, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, che non vi soddisfa più molto. Soprattutto, avete l’impressione di stare fermi, di non riuscire a crescere come vorreste e ambite. Provate a muovere qualche passo e a cambiare la situazione.

VERGINE

Cari Vergine, fate attenzione alle parole che pronunciate, cercate di non compiere passi affrettati se state per prendere una decisione che rimescolerà le carte della vostra vita. Ma non rimanete nemmeno fermi se sentite di dover andare avanti e cambiare qualcosa nel vostro percorso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: è un momento positivo della vostra vita, sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti.

