Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è la giornata giusta per i nuovi incontri quindi non chiudetevi in casa. Sarete in grado di ottenere grandi cose. Sul lavoro continuate a impegnarvi perché stanno per arrivare belle soddisfazioni. Opponetevi a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 giugno 2023), cercate di trascorrere più tempo con la persona amata che ultimamente avete un po’ trascurato. Sul lavoro mantenete la concentrazione e non perdetevi proprio ora.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di cambiare prospettiva in amore e capire un po’ di più gli sforzi del partner. Sul lavoro il periodo è positivo, finalmente il momento stressante sembra essere passato. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, in amore siete abbastanza pensierosi e forse state trascurando un po’ il partner. Cercate di non esagerare perché d’altronde si tratta delle persone davvero importanti e che possono darvi una mano in ogni campo. Sul lavoro attenzione alle tensioni. Non litigate con chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 giugno 2023), aprite il vostro cuore e dichiaratevi alla persona che vi piace perché le stelle sono a vostro favore. Sul lavoro è il giorno giusto per avanzare richieste.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi, venerdì 16 giugno 2023, è un momento di stress ma bisogna stringere i denti e aspettare tempi migliori per l’amore. Sul lavoro avete un nuovo atteggiamento che vi porterà lontano. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni aspetto della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: se c’è una persona che vi piace apritevi e otterrete grandi cose. Non nascondetevi e non tiratevi indietro. Ottimi risultati sul lavoro.