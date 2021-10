Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, previsto qualche problema a livello economico. Siete un po’ a corto di fondi e tra oggi e domani avrete anche qualche spesa improvvisa. Cattive notizie anche per quel che riguarda l’amore, soprattutto per chi tra voi ha da poco avviato una nuova relazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 ottobre 2021), siete delle persone molto precise ma questo a volte vi rende fastidiosi agli occhi degli altri. Potreste avere discussioni con alcuni colleghi al lavoro. Cercate di controllare i vostri nervi. Attenzione anche all’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – 15 ottobre 2021 – avrete tanta energia e stelle favorevoli. Approfittatene per fare un po’ di autocritica su alcuni comportamenti che hanno infastidito le persone a cui volete bene. È il momento di chiarire le incomprensioni con il partner e vivere una giornata spensierata.

CANCRO

Cari Cancro, per voi ci sono ottime stelle da sfruttare. In questa settimana avrete una marcia in più soprattutto sul lavoro, dove sarete coinvolti in scelte molto importanti, seppur divisive. Seguite il vostro cuore e non sbaglierete mai. Se siete single, sono favoriti i nuovi incontri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 ottobre 2021), siete molto stanchi ma per fortuna il weekend è alle porte. È una fase in cui lavorate davvero troppo, non in termini di ore, ma in termini di energie mentali. Dedicatevi agli affetti e alla famiglia. Relax.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – 15 ottobre 2021 – sarà il momento giusto per cambiare un aspetto della vostra vita che vi fa soffrire. Avrete l’opportunità di ragionare su alcuni aspetti. E riuscirete a trovare una soluzione. Abbiate fiducia nel futuro: mettetevi in gioco, circondatevi di persone fidate e capaci.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: sul lavoro avete la fiducia di colleghi e superiori e oggi – 15 ottobre – riuscirete a dare il massimo.

