Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 14 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 14 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie in crisi ritroveranno vigoria, d’altronde la Luna non è più in opposizione. Ritroverete l’energia per fare tutto quello cui avete rinunciato nei giorni scorsi. Sono favoriti gli incontri, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Saranno giorni di emozioni forti, ma non dimenticate di dare sempre un occhio al portafogli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 ottobre 2022), per voi si prospetta una giornata mozzafiato. Nei giorni scorsi siete andati incontro ad alcuni cambiamenti che si riveleranno davvero perfetti per ciò che volete diventare. Il vostro autunno sarà molto importante, abbiate fiducia nelle stelle. Forse è anche il caso di rivalutare una vostra decisione presa nei mesi scorsi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete una grandissima voglia di innamorarvi di nuovo. Siete stanchi delle delusioni, ma anche della solitudine, e allora avere il desiderio fortissimo di tuffarvi in una nuova avventura. Anche nel lavoro, visto che ultimamente siete stufi della solita routine. Andate alla ricerca di stimoli nuovi, con coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarete in ottima forma. Affrontate questo venerdì con il sorriso sulle labbra, a prescindere dai contrattempi. Sul lavoro il vostro punto di vista viene considerato importantissimo: ma questa è anche una grande responsabilità. Non prendete quindi decisioni affrettate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 ottobre 2022), sarete davvero imprevedibili. Avete voglia di spaccare il mondo, di essere padroni del vostro destino e di incidere sulla vita delle persone a cui tenete. Tuttavia, in questi giorni di grande energia, le stelle vi consigliano di controllarvi. Soprattutto nelle parole.

PESCI

Cari Pesci, avrete l’opportunità di recuperare un rapporto a cui tenete moltissimo. In questo fine settimana, inoltre, avrete una spinta anche nelle relazioni. In amore, ci sono alcuni di voi che hanno mille dubbi sul partner: forse è il momento di affrontarli, una volta per tutte. Parlatevi e chiarite.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: più passa il tempo e più vi sentite maturi e pieni di carisma. La gente pende dalle vostre labbra.