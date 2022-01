Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 14 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva per i sentimenti. Se dovete chiarire qualcosa con il partner è il momento di agire. Fatelo subito. Per quanto riguarda il lavoro, Venere dissonante farà sentire un po’ di stanchezza, cautela con i nati sotto il segno del Capricorno…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 gennaio 2022), si prospetta una bella situazione per i sentimenti, entro la giornata di domenica un’emozione potrebbe fiorire, sbocciare. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di fare scelte azzardate.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno invita a vivere le emozioni senza remore. Con tranquillità e coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, se avete dei dubbi, temporeggiate. Non fatevi prendere dalla fretta che è sempre cattiva consigliera in queste situazioni.

CANCRO

Cari Cancro, Venere contraria indica la necessità di una certa (molta) prudenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le discussioni e non affaticatevi più del dovuto. Relax.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 gennaio 2022), anche se non si registrano grandi novità la situazione per i sentimenti è positiva. In miglioramento per molti. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia non vi manca di certo, sfruttatela fino in fondo. Avrete il weekend per riposare.

VERGINE

Cari Vergine, in amore ci sono piccoli dubbi da sciogliere, niente che non si possa rivolvere con il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, fate valere le vostre idee e se decidete di abbandonare un’impresa fatelo a testa alta. Senza paura.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: bella situazione per i sentimenti, entro domenica un’emozione potrebbe fiorire.