Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante questo mese di settembre 2024 avrete numerose possibilità di trovare e di vivere momenti intensi, importanti. Momenti di cui godere a fondo. Con la persona che avete al vostro fianco da sempre il trasporto potrebbe tornare meravigliosamente vivo… Lavoro? Marte contrario potrebbe portare ancora un po’ di stress. Dovete risolvere tanti problemi…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 settembre 2024), è arrivato il momento di aprire il vostro cuore alle novità. Siate curiosi e affamati. Venere, che non è ancora in opposizione, vi regala una serenità che sembrava perduta fino a pochi giorni fa. Capitolo lavoro: il mese di settembre promette svolte importanti o una discreta lungimiranza.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore dovrete riuscire a vivere con una maggiore concretezza i sentimenti. Sarà sempre necessario riflettere prima di imbarcarsi in una nuova avventura. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio non riesce a dare la giusta carica che servirebbe per riuscire a risolvere un problema. Portate pazienza. Tanta pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre 2024 potreste andare incontro a delle piccole preoccupazioni. Naturalmente molto dipende dalla vostra situazione personale. Se avete voglia di divertirvi senza problemi questo è proprio il mese ideale. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono difficoltà insormontabili. Pazienza e lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 settembre 2024), ottimo momento per voi. Nel corso delle prossime ore di questo settembre potrete ottenere molto senza neanche troppa fatica. Giove è amico. Il paragone col passato è vincente… anche Venere è dalla vostra parte! Per quanto riguarda il lavoro, è previsto un buon recupero. La professione promette successo se riuscirete a lottare per ottenere il vostro scopo.

VERGINE

Cari Vergine, alla fine del mese Venere tornerà attivo e vi darà una grossa mano. Una mano attesa da tempo. Le nuove conoscenze in queste ore sono favorite. Per quanto riguarda il lavoro, specialmente per quello che riguarda il settore delle collaborazioni consiglierei di muovervi adesso visto che la situazione promette bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: è arrivato il momento di aprire il vostro cuore alle novità.