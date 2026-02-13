Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 13 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi chiede equilibrio, ma anche decisione. Non potete più rimandare alcune scelte, soprattutto in amore. Chi vive una relazione incerta deve capire cosa vuole davvero. I single sono attratti da persone fuori dagli schemi. Sul lavoro cresce il bisogno di armonia: ambienti troppo tesi vi stancano più del dovuto. Le stelle consigliano di scegliere ciò che vi fa stare bene, anche se non è la via più facile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 febbraio 2026), siete in una fase di trasformazione profonda. Nulla è superficiale, tutto viene vissuto intensamente. In amore le emozioni sono forti, a volte estreme: attenzione a gelosie o silenzi che possono creare distanza. Sul lavoro c’è una grande capacità strategica: sapete dove volete arrivare, anche se non lo dite a nessuno. Le stelle vi invitano a fidarvi di più e a lasciare andare ciò che non serve più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna il desiderio di libertà e di movimento. È un cielo che parla di viaggi, cambiamenti, nuove prospettive. In amore avete bisogno di sentirvi stimolati mentalmente prima ancora che emotivamente. Sul lavoro cresce la voglia di fare qualcosa di diverso, più in linea con i vostri ideali. Le stelle vi sostengono, ma vi chiedono coerenza: non scappate quando le cose diventano serie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase di grande responsabilità, ma anche di maturazione. State raccogliendo ciò che avete seminato negli ultimi mesi. In amore c’è meno spazio per l’improvvisazione e più per la costruzione. Sul lavoro siete determinati, forse stanchi, ma molto efficaci. Le stelle vi consigliano di ritagliarvi momenti di pausa: anche la forza ha bisogno di riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 febbraio 2026), il cielo vi rende creativi e anticonformisti. È un periodo perfetto per rompere schemi, proporre idee nuove, cambiare prospettiva. In amore cercate complicità mentale prima di tutto; chi non vi capisce rischia di restare indietro. Sul lavoro è il momento di osare, ma senza perdere il contatto con la realtà. Le stelle vi invitano a credere in ciò che vi rende unici.

PESCI

Cari Pesci, siete attraversati da una grande sensibilità. Le emozioni sono intense e a volte vi sentite un po’ stanchi o confusi. È importante proteggere la vostra energia. In amore c’è voglia di romanticismo, di sogni condivisi, ma attenzione a non idealizzare troppo. Sul lavoro cresce l’intuizione: seguite l’istinto, ma con un minimo di concretezza. Le stelle vi ricordano che anche i sogni hanno bisogno di basi solide.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete attraversati da una grande sensibilità. Le emozioni sono intense e a volte vi sentite un po’ stanchi o confusi.