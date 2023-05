Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, se siete in una relazione complicata bisogna essere doppiamente cauti. Sul lavoro cercate di tenere a bada l’impulsività, meglio stare calmi. Evitate di fare errori e di prendere decisioni affrettate e sbagliate. Ne pagherete le conseguenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 maggio 2023), è una giornata dove i sentimenti la fanno da padrone, quindi approfittatene. Sul lavoro tutto procede per il meglio, soprattutto per chi ha una propria attività.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo torna a sorridervi e regalarvi nuove emozioni quindi approfittatene. Sul lavoro cercate di tenere a bada il nervosismo. Non tutto può andare secondo i piani, dovete imparare a gestire gli imprevisti.

CANCRO

Cari Cancro, siete un po’ agitati e sarebbe meglio non farsi prendere dal panico in amore. Rischiate di litigare con chi vi circonda. Sul lavoro la situazione è migliore e inizia una bella fase di recupero. Solo così sarete in grado di ottenere risposte ai problemi che vi attanagliano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 maggio 2023), preparatevi a vivere emozioni forti perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro inizia una fase di cambiamento ma in positivo. D’altronde spesso i cambiamenti fanno bene, specie per chi vuole fare carriera.

VERGINE

Cari Vergine, questo periodo è buono per l’amore quindi approfittatene mentre sul lavoro ci vuole più organizzazione per evitare confusione. Dovete imparare a fare lavoro di squadra, e in alcun casi buon viso a cattivo gioco. Non sempre tutto va secondo i piani, usate un po’ di diplomazia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete stelle ottime, specie in amore, preparatevi a vivere forti emozioni.