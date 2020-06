Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 12 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 12 giugno 2020, è il giorno giusto per dimostrarvi un po’ più audaci e tentare di fare colpo sulla persona che vi interessa. Sul lavoro potete risolvere un problema che ha scatenato delle dinamiche che non vi piacciono con i colleghi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi la vostra relazione andrà a gonfie vele, i rapporti nati da poco si consolideranno mentre i single troveranno una bella occasione per essere felici. Magari un’amicizia che diventa qualcosa di più. La Luna vi porterà novità positive sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata non sarà molto buona per i sentimenti, qualche discussione accenderà troppo gli animi e non vi condurrà verso giuste scelte. Fate attenzione, siate empatici nei confronti dell’altro. Sul lavoro avrete successo se saprete mettere la giusta grinta e positività in un progetto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox è un periodo abbastanza statico e privo di emozioni forti, ma questa è la vita e dovete saper vivere anche la noia e un po’ di solitudine. Il lavoro è in ripresa dopo un periodo un po’ difficile e agitato.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere vi invita a cercare emozioni forti e a viverle intensamente. Avete il coraggio di fare scelte importanti, portatele fino in fondo. Sul lavoro dovete utilizzare lo stesso approccio appassionato che mettete nell’amore e nell’amicizia.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox in amore dovete riflettere bene sulle scelte da compiere. Se qualcosa non va con il partner cercate di affrontare i problemi nel profondo e di analizzare tutti i vostri attriti prima di fare scelte affrettate. Sul lavoro non va molto bene, siete poco concentrati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: è il giorno giusto per dimostrarvi un po’ più audaci e tentare di fare colpo sulla persona che vi interessa.

