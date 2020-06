Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 12 giugno 2020 – dovreste concentrarvi maggiormente sulla vostra coppia e organizzare qualcosa da fare insieme nel weekend. Se invece ci sono state delle discussioni, è il momento di chiarirle. In generale guardate avanti e pensate al futuro, senza farvi prendere dall’ansia e dallo stress per le cose che non vanno come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste cercare di evitare di litigare con il partner, e se ci sono problemi di cui avete già lungamente discusso, meglio lasciarveli alle spalle e guardare avanti. Sul lavoro, per trovarvi veramente bene, è il caso di instaurare un buon rapporto con i colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 12 giugno 2020 – vi vede affrontare una situazione sentimentale un po’ complessa e pesante, per cui dovrete avere tanta pazienza. In generale siete stanchi e agitati. Possibili discussioni anche con il partner: se la storia è importante riuscirete a superarle e a costruire insieme qualcosa di bello per il futuro.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 12 giugno 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox è una giornata davvero positiva, d’altronde avete la Luna favorevole che vi permette di prendere decisioni giuste e fare nuovi incontri a livello sentimentale, soprattutto se siete single da tempo. Sul lavoro, dopo un periodo di stasi, è il momento di ripartire.

LEONE

Cari Leone, è una giornata davvero positiva per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Per cui godetevela al massimo e non affannatevi perdendo tempo in discussioni inutili. Se avete degli obiettivi da raggiungere, datevi da fare per raggiungerli. Sul lavoro non è un periodo splendido, ma abbiate pazienza perché le cose miglioreranno presto.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potrebbero esserci nuove discussioni all’interno della coppia. O voi o il vostro partner non vi sentite pienamente valorizzati e apprezzati, e questo vi fa star male. Sul lavoro sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti: pensate a cosa non va come dovrebbe.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime le stelle per quanto riguarda l’amore. Anche sul lavoro si riparte dopo un periodo difficile.

