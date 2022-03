Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo di miglioramento, ma fate attenzione al fine settimana imminente. Avete speso molti soldi di recente, cercate di tirare un po’ la cinghia. Non troppo, ma un po’ si.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 marzo 2022), per voi si prospetta un periodo molto interessante per l’amore e i sentimenti in generale. Se vi piace una persona, frequentatela. Cercate di conquistarla con i giusti modi. Per quanto riguarda il lavoro, concentratevi sulle questioni più importanti e siate lungimiranti. Non pensate solo al presente.

GEMELLI

Cari Gemelli, sembra che abbiate voglia di innamorarvi, questo è sicuramente il periodo giusto per voi. Vi aspetta una giornata carica di energia positiva anche sul lavoro, mi raccomando non disperdete le forze in cose inutili. Godetevi il momento.

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è una sola regola: poche parole e tante azioni. Cercate di dimostrare al vostro partner quanto tenete a lui e alla relazione. Per quanto riguarda il lavoro, periodo un po’ fiacco, recupererete presto. Non temete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 marzo 2022), se avete problemi in amore, meglio non rimandare la risoluzione. Affrontateli e risolveteli ora. Vi attendono giornate di forte stress sul lavoro, le difficoltà maggiori saranno nel rapporto con alcuni colleghi. Cercate di restare calmi.

VERGINE

Cari Vergine, in questi giorni, oggi – 11 marzo – compreso – escono fuori le vostre capacità di amatori non amatoriali. Per quanto riguarda il lavoro, non esagerate, cercate di non fare passi azzardati. Ponderate bene le vostre mosse.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: periodo molto interessante per l’amore e i sentimenti. Godetevi il momento.