Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento: basta perdere tempo! La passionalità è presente in questo oroscopo ma attenzione nei rapporti con Pesci e Capricorno. Lavoro? Nuovi incontri in vista, avete già chiuso rapporti che non vi interessavano più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 luglio 2025), quello che deciderete di fare adesso sarà determinante anche per l’andamento delle prossime settimane. Venere, soprattutto in questo periodo, prepara il terreno alla emozioni di Giove che potrebbe creare nuove soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, è importante fare il punto della situazione nell’ambito pratico.

GEMELLI

Cari Gemelli, se farete vincere la valenza negativa sarà difficile ottenere il massimo ma se darete spazio a tutte le opportunità migliori, nulla vi potrà fermare! Coraggio: datevi da fare. Capitolo lavoro: in questo periodo sarà opportuno valutare nuovi propositi.

CANCRO

Cari Cancro, questo è ancora un mese molto importante per tutti nati sotto questo segno, in particolare per coloro che vogliono vivere una storia nuova anche perché c’è più voglia di mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, qualche problema nel rinnovo dei contratti. Non vi fidate del capo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 luglio 2025), anche se siete reduci da parecchie delusioni del passato vi dovete fidare del vostro istinto. Non statevene chiusi in casa! Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe il caso di far viaggiare il vostro curriculum.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana in corso sarà foriera di tensioni solo per quei rapporti che hanno conosciuto un momento di forte crisi negli ultimi sei mesi. Per quanto riguarda il lavoro, non vi arrabbiate e non vi stancate agli inizi della settimana, in crescita i consensi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: periodo importante per coloro che vogliono vivere una storia nuova, c’è più voglia di mettersi in gioco.