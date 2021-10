Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete all’inizio di un periodo molto intenso per gli incontri, soprattutto se siete rimasti single per molto tempo. Dal 7 ottobre Venere sarà in transito. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo nuovi progetti per il futuro, non fermatevi e rimboccatevi le maniche se volete ottenere qualcosa di proficuo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 ottobre 2021), si prospetta una giornata e in generale un nuovo mese nel quale potete seminare in amore, perché novembre sarà molto intrigante e sarà il tempo della raccolta dei frutti. Capitolo lavoro: la Luna è dissonante, rimandate progetti e discussioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata sottotono: Venere sarà in opposizione, meglio chiarirsi subito con il partner se ci sono stati litigi e discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, una situazione che state vivendo alla lunga potrebbe pesare… Cercate di non prendervela troppo e farvi scivolare di più le cose addosso.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata all’insegna dello stress. Ultimamente tornate a casa spesso agitati a causa del lavoro e questo genera discussioni. Proprio nel lavoro vi state augurando che una cosa vada a buon fine per non sprecare tutto questo tempo… Cercate di tenere a bada il nervosismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 ottobre 2021), chi ha dedicato molto tempo al lavoro in questo mese potrà riscoprire la forza dei sentimenti, avete trascurato il partner e non va bene, dovete recuperare. Prima però va dimenticato il passato. Lavoro? Potrete rilanciare un’idea entro il 6 ottobre.

VERGINE

Cari Vergine, mese di riflessione per le coppie, un momento di forte tensione si registrerà tra sabato 16 e domenica 17. Per quanto riguarda il lavoro, c’è uno stato di lieve agitazione che coinvolge la vostra vita. Forse è il momento di lasciarvi andare e agire d’istinto, che a volte è il vostro miglior consigliere.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: periodo molto intenso e proficuo in amore. Bene anche il lavoro.

