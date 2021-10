Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 1 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le passioni tornano protagoniste, nel mese di ottobre Venere infatti sarà protagonista del vostro segno, e la differenza sarà notevole. Per quanto riguarda il lavoro, dovete iniziare a fare programmi per il futuro: entro il 15 qualcosa accadrà… Ma dovete iniziare a darvi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata molto positiva in amore. Venere è ancora nel vostro segno e ci resterà fino al 7 del mese, approfittane per chiarire le emozioni. Capitolo lavoro: meglio rimandare un discorso complicato e pericoloso…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata favorevole per recuperare amori in crisi e sottotono. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite vittime di un’ingiustizia perché qualcuno ha preso un posto che vi spettava. Lottate per dimostrare il vostro valore: purtroppo c’è sempre chi è disposto a tutto per mettere il bastone fra le ruote agli altri.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata positiva da sfruttare per avvicinare qualcuno che vi interessa e che potrebbe trasformarsi in un qualcosa di molto serio e promettente. Capitolo lavoro: siete molto preoccupati perché non vi sentite abbastanza remunerati per il lavoro che svolgete. Urge un aumento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 ottobre 2021), ci sono stati momenti di tensione in amore ma arriveranno grandi emozioni. Chiaritevi con il partner e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, non siete obbligati a fare cose che non volete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospettano giornate importanti per capire cosa non va nella coppia. Parlatevi e chiaritevi. Lavoro? Iniziate a fare nuove proposte anche se c’è qualche problema di troppo. Ma non dovete abbattervi, anzi cercate di ottenere sempre il massimo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le passioni tornano protagoniste e vi sentirete al massimo della forma.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE