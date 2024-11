Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 9 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore dovreste cercare di mettere da parte le preclusioni del passato cercando di vivere le relazioni in maniera più semplice e spontanea. Coloro che di recente si sono isolati, adesso sentono che è il momento giusto per tornare in auge. Anche chi è stato male di recente, adesso si sentirà meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 novembre 2024), ultimamente le spese che avete dovuto affrontare sono state parecchie. Provenite da un periodo particolarmente complesso anche dal punto di vista fisico per via di alcuni lavori da fare in casa e non solo. Ottobre potrebbe aver portato conferme in amore, ma dovrete fare molta attenzione se avete a che fare con persone del Leone, dell’Acquario o del Toro, con le quali potreste entrare facilmente in conflitto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente sono in arrivo delle stelle molto promettenti per il segno del Sagittario anche se sul lavoro potrebbero nascere dei malintesi forse a causa di qualche giudizio inadeguato nei vostri confronti. Giove contrario potrebbe indurvi a pensare che qualcuno ce l’abbia con voi o goda nel mettervi in difficoltà. Se per voi in generale è difficile accettare le critiche altrui, adesso lo sarà ancora meno. Il rischio però è quello di farvi qualche inimicizia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le ultime 48 ore sono state piuttosto complicate per voi a causa di qualche opposizione a livello astrologico. Adesso avete diritto ad un buon relax. La luna in sestile favorirà proprio questa fase di rilassamento e non va dimenticato che Marte non sarà più contrario. È vero che ultimamente avete dovuto affrontare gli ostacoli che alcuni vi hanno creato appositamente, ma la vostra capacità di resilienza è riuscita ugualmente ad avere il sopravvento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 novembre 2024), ultimamente ci sono state delle polemiche e delle tensioni che vi hanno causato qualche grattacapo. Anche dal punto di vista fisico avete dovuto affrontare alcuni problemi. La giornata odierna nasce con buone prospettive soprattutto se riuscirete ad evitare quelle persone che notoriamente vi innervosiscono. La mattinata sarà decisamente più interessante rispetto alla seconda parte della giornata.

PESCI

Cari Pesci, nella giornata odierna sarà meglio puntare soprattutto sulla seconda parte che sarà molto più rilassante rispetto alla mattinata. Tutto quello che parte da oggi sarà interessante, soprattutto se si parla di progetti a lunga scadenza che riguardano i soldi e il lavoro, anche se dovrete fare ancora i conti con qualche ostacolo che Giove contrario vi metterà davanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: finalmente sono in arrivo delle stelle molto promettenti per il segno, approfittatene per ottenere grandi cose in ogni campo.