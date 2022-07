Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 9 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata di grande tensione e agitazione per il vostro segno, cercate di mantenere la calma. Se alcune situazioni o certi rapporti non vi soddisfano più, è il caso di tagliare i ponti e guardare avanti. Questo vale in amore ma non solo, anche nelle amicizie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 luglio 2022), in questo periodo con la Luna nel segno potete togliervi belle soddisfazioni. In amore potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma con qualche ex. Passione al top anche per chi è in cerca dell’anima gemella o per chi vive una storia di lunga data. Condividete con il partner importanti progetti di vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata davvero positiva sotto tutti i punti di vista. Approfittatene. Al top in particolare la vita sentimentale, in generale questa settimana è ricca di grandi emozioni. Bene gli affari. Dopo un periodo di stasi, potete finalmente lanciarvi in grandi avventure professionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata davvero fortunata e importante per il vostro segno. Se ci sono questioni che non vi tornano, è il momento di darvi da fare e mettervi in gioco. Buone prospettive a livello sentimentale: favoriti gli incontri per chi è uscito da poco da una storia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 luglio 2022), preparatevi a vivere giornate complicate per il vostro segno, soprattutto a livello sentimentale. Può esserci stato un periodo di crisi, oppure vi rendete conto che la passione si è spenta. Cercate di capire dove volete andare e cosa volete dal partner. Forse meglio voltare pagina?

PESCI

Cari Pesci, la giornata sarà al top sotto tutti i punti di vista. Bene sia l’amore che le relazioni interpersonali. Approfittatene, anche per coltivare nuove amicizie. Favoriti nuovi incontri: avete bisogno di sentirvi amati. Dopo i mesi duri del lockdown, avete assoluto bisogno di socialità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: potete finalmente togliervi belle soddisfazioni, soprattutto in amore.