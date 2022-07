Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi sentite particolarmente scossi, incerti e frastornati. Insomma, un sabato no. I problemi non mancano in particolare in amore, ma anche sul lavoro ci sono questioni che vi creano dei fastidi e disagi. Forse dovreste parlare con le persone interessate e cercare di trovare un accordo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 luglio 2022), si prevede per voi una giornata sottotono. Vorreste maggiori certezze che per il momento non sono arrivate, sia a livello lavorativo che personale. Per fortuna le cose nei prossimi mesi per il vostro segno migliorano a vista d’occhio. Non rimanete troppo ancorati al passato, ma guardate al futuro con ottimismo.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata con grossi cambiamenti in vista a livello lavorativo. Attenti se state firmando nuovi accordi o contratti. Non siate frettolosi e non fate il passo più lungo della gamba. In amore inizia una fase di recupero, specie se avete vissuto delle crisi. Parlate con il partner e chiaritevi.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata molto positiva, nella quale avrete una gran forza per fare tutto ciò che avete in mente di realizzate. Vivetela al massimo. Avete d’altronde un quadro astrale davvero positivo, approfittatene. Questo è per voi un periodo di recupero dopo una fase difficile, anche dal punto di vista fisico. Non trascurate l’allenamento e una dieta sana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 luglio 2022), si prevede una giornata davvero sottotono per il vostro segno. In generale accusate un po’ di calo a livello fisico, complice il gran caldo di questi giorni, cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi e se possibile andate qualche giorno in vacanza. Ne avete bisogno.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto positiva: siete tra i segni più fortunati di oggi. Se ci sono delle occasioni propizie che vi si presentano davanti, coglietele al volo con ottimismo. Le stelle vi sostengono. Se ci sono tensioni da chiarire, questa è la giornata migliore per farlo. Parlatevi e provate a trovare una soluzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: tante occasioni da cogliere al volo.