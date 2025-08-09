Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, hai un’energia potente oggi, quasi ribollente, ma è importante saperla canalizzare nel modo giusto. Sul lavoro potresti ricevere una proposta stimolante o venire coinvolto in un progetto ambizioso: accetta, ma non perdere di vista i dettagli. In amore, invece, potresti sembrare un po’ distante o troppo diretto. Le emozioni ci sono, ma hai difficoltà a comunicarle. Chi è in coppia potrebbe avere un piccolo scontro verbale: mantieni il sangue freddo. Serata ideale per rilassarti, magari con un’attività fisica o all’aria aperta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 agosto 2025), giornata fatta di sfumature: potresti ritrovarti a pensare al passato più del solito. Ma attenzione, non confondere la nostalgia con il desiderio di tornare indietro. In amore ci sono riflessioni da fare: sei davvero felice o stai semplicemente “andando avanti”? Il lavoro procede a rilento ma senza ostacoli particolari. Fortuna altissima per chi gioca d’istinto o si lascia guidare dall’intuito: potresti trovare o scoprire qualcosa di valore dove meno te lo aspetti. Un sogno o una coincidenza potrebbero sorprenderti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la parola d’ordine è adattamento. Alcuni imprevisti o cambiamenti di programma potrebbero scombussolare la tua routine, ma hai la flessibilità giusta per cavartela. In amore, invece, sei brillante e coinvolgente: chi è single potrebbe fare un incontro curioso, magari attraverso i social o in un ambiente insolito. Sul fronte lavorativo, invece, potresti sentirti poco valorizzato o incompreso: evita di reagire in modo impulsivo, tutto si riequilibrerà nei prossimi giorni. Dedica tempo ad ascoltare, non solo a parlare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto favorevole per le emozioni e le relazioni interpersonali. Il Cancro oggi è al centro dell’attenzione senza nemmeno volerlo. Se sei in coppia, riscoprirai una dolcezza che sembrava perduta; se sei single, potresti incantare qualcuno semplicemente con uno sguardo. Lavorativamente parlando, sei un po’ distratto: forse perché la mente è altrove, magari su un ricordo o un sogno personale. Non rimandare troppo però: alcune scadenze vanno gestite ora. Serata perfetta per una cena intima o per scrivere ciò che provi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 agosto 2025), hai una forza magnetica che ti rende il protagonista ovunque tu vada. Sul lavoro tutto fila liscio: sei determinato, convincente e capace di trascinare anche i più scettici. Se hai un obiettivo ambizioso, questo è il giorno giusto per esplicitarlo. In amore, invece, c’è qualcosa che ti rende inquieto: forse pretendi troppo o ti aspetti gesti che l’altro non è pronto a fare. Prova a essere più empatico, anche tu hai bisogno di essere capito. Un incontro importante può arrivare nel tardo pomeriggio.

VERGINE

Cari Vergine, la tua mente è lucida, analitica, attenta ai dettagli: oggi potresti trovare la soluzione a un problema che ti perseguitava da tempo. Sul lavoro sei instancabile, e qualcuno potrebbe notarlo (finalmente!). In amore, però, sei un po’ rigido o troppo selettivo. Se sei in coppia, evita il sarcasmo e non pretendere la perfezione. Se sei single, forse è il momento di cambiare approccio: ascolta il cuore, non solo il giudizio. Una telefonata o un messaggio inatteso potrebbe cambiarti l’umore in meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: risplendete di una luce che riscalda l’anima e chi vi circonda.