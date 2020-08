Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 8 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 8 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata complessa dal punto di vista sentimentale. Dovrete fare attenzione, potranno crearsi discussioni pericolose per le coppie. Pensate bene prima di aprire bocca per dire la vostra. Sul lavoro si procederà lentamente a causa di Saturno contrario, per cui abbiate pazienza e non discutete inutilmente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi sarà una giornata molto importante e favorevole per chiarire questioni sentimentali in sospeso. Cercate di evitare le polemiche nel pomeriggio. Sul lavoro e nello studio è importante fare uno sforzo in più. Non rimandate, come è spesso vostra abitudine fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 8 agosto 2020 – è una giornata molto positiva in amore, durante la quale si possono fare incontri interessanti: non avete voglia di stare da soli in questo periodo e avete bisogno di ogni genere di compagnia, dal partner agli amici passando per la famiglia. Sul lavoro qualcosa vi agita e vi rende nervosi, fate attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, oggi (sabato 8 agosto) secondo l’oroscopo di Paolo Fox preparatevi ad affrontare una giornata un po’ frustrante, meglio evitare le discussioni in amore. Sul lavoro ci vogliono calma e pazienza, evitando di polemizzare per ogni cosa. Qualcuno vi ha deluso ma ora sarebbe meglio non agitarsi troppo e provare a perdonare.

LEONE

Cari Leone, oggi sarà una giornata ideale per i chiarimenti, per parlare con la persona che si ama e verso la quale nutrite qualche dubbio. Vedrete che probabilmente si tratta di pensieri infondati. Sul lavoro andateci piano. Cercate di non stancarvi troppo. Le ferie per fortuna stanno per cominciare.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi – 8 agosto – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata piuttosto positiva, con la Luna favorevole, per cui si potrà parlare di un problema di famiglia con maggior tranquillità. C’è qualcosa che non va e che deve cambiare nel minor tempo possibile, fatelo senza rimandare ulteriormente. Sul lavoro potrebbero esserci novità importanti da cogliere al volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata importante per quanto riguarda l’amore con chiarimenti in vista. Lavoro? Attenti a non stancarvi.

