Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 febbraio 2026

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 7 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro senso di armonia sarà messo alla prova. Ci saranno momenti in cui scegliere non sarà facile, e le stelle vi invitano a fidarvi della vostra intuizione. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono opportunità creative: seguite ciò che vi fa vibrare, anche se non è la strada più ovvia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 febbraio 2026), le vostre emozioni sono profonde come un oceano e, in questo periodo, le correnti potrebbero sorprendervi. Nuove scoperte su voi stessi e sugli altri vi aspettano: affrontatele senza paura. Per quanto riguarda il lavoro, intuizione e strategia sono alleate vincenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il richiamo dell’avventura non è mai stato così forte. Le stelle vi incoraggiano a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici sia mentali. Potreste sentire un bisogno impellente di libertà e scoperta: seguite questo impulso. In amore, una sorpresa inattesa potrebbe accendere la scintilla.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione è la vostra arma più potente. Questo è un periodo di consolidamento: ciò che costruite ora getterà basi solide per il futuro. Le stelle vi invitano a non trascurare il lato emotivo della vita: il cuore ha bisogno di cura quanto la carriera.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 febbraio 2026), la vostra mente creativa è in piena espansione. Le stelle vi spingono a pensare fuori dagli schemi e a condividere le vostre idee con chi può apprezzarle. Questo è un momento per connessioni e collaborazioni. Per quanto riguarda il lavoro, l’innovazione sarà premiata.

PESCI

Cari Pesci, le vostre emozioni e la vostra intuizione sono la vostra guida più preziosa. Questo periodo vi invita a immergervi nella vostra interiorità e a fidarvi dei messaggi sottili che ricevete dall’universo. Per quanto riguarda il lavoro, lasciatevi guidare dall’intuizione.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: il richiamo dell’avventura non è mai stato così forte. Le stelle vi incoraggiano a esplorare nuovi orizzonti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 FEBBRAIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca