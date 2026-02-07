Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 febbraio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il vento della novità soffia forte sul vostro cammino. In amore, se siete single, un incontro inatteso potrebbe scuotere le vostre certezze; se siete in coppia, il dialogo è la chiave per evitare malintesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 febbraio 2026), state vivendo una fase di riflessione profonda. Le stelle vi chiedono di fare pulizia. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere stimoli inattesi. In amore, siate pazienti: i sentimenti più duraturi non si affrettano.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, il mondo sembra girare più veloce del solito… La vostra mente è una mappa piena di linee e punti luminosi, idee che si intrecciano e progetti che chiedono di essere realizzati. Una conversazione sincera può trasformare una semplice conoscenza in qualcosa di più intenso e autentico.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono il vostro carburante e, in questo periodo, vi guideranno come fari nella notte. Potreste sentirvi più sensibili del solito: lasciatevi attraversare dai sentimenti senza giudicarli, perché contengono messaggi importanti. La vostra empatia sarà irresistibile: chi vi sta accanto sentirà il vostro calore come un rifugio.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF. Nella foto Paolo Fox
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 febbraio 2026), il vostro carisma naturale è potente, ma in questo momento ciò che conta davvero è la leadership che viene dal cuore. Mostratevi generosi, ispiratori, ma ascoltate anche chi vi circonda: l’equilibrio tra dare e ricevere sarà il vostro vero potere. Capitolo lavoro: prendete in mano le redini di un progetto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, il vostro spirito analitico è al top. Le stelle vi chiedono di usare questa precisione per riflettere su voi stessi. Potreste scoprire che alcuni schemi quotidiani hanno bisogno di una ristrutturazione: non avere paura di cambiare ciò che non funziona.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il vostro spirito analitico è al top. Usate questa precisione per riflettere su voi stessi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 FEBBRAIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 6 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 5 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 5 febbraio 2026
Ricerca