Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il vento della novità soffia forte sul vostro cammino. In amore, se siete single, un incontro inatteso potrebbe scuotere le vostre certezze; se siete in coppia, il dialogo è la chiave per evitare malintesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 febbraio 2026), state vivendo una fase di riflessione profonda. Le stelle vi chiedono di fare pulizia. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere stimoli inattesi. In amore, siate pazienti: i sentimenti più duraturi non si affrettano.

GEMELLI

Cari Gemelli, il mondo sembra girare più veloce del solito… La vostra mente è una mappa piena di linee e punti luminosi, idee che si intrecciano e progetti che chiedono di essere realizzati. Una conversazione sincera può trasformare una semplice conoscenza in qualcosa di più intenso e autentico.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono il vostro carburante e, in questo periodo, vi guideranno come fari nella notte. Potreste sentirvi più sensibili del solito: lasciatevi attraversare dai sentimenti senza giudicarli, perché contengono messaggi importanti. La vostra empatia sarà irresistibile: chi vi sta accanto sentirà il vostro calore come un rifugio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 febbraio 2026), il vostro carisma naturale è potente, ma in questo momento ciò che conta davvero è la leadership che viene dal cuore. Mostratevi generosi, ispiratori, ma ascoltate anche chi vi circonda: l’equilibrio tra dare e ricevere sarà il vostro vero potere. Capitolo lavoro: prendete in mano le redini di un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro spirito analitico è al top. Le stelle vi chiedono di usare questa precisione per riflettere su voi stessi. Potreste scoprire che alcuni schemi quotidiani hanno bisogno di una ristrutturazione: non avere paura di cambiare ciò che non funziona.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il vostro spirito analitico è al top. Usate questa precisione per riflettere su voi stessi.