OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata sottotono per i nati sotto il segno della Bilancia a causa della Luna in opposizione, che potrebbe creare tensioni e qualche difficoltà. Forse in questo periodo hai troppe cose da fare, troppe responsabilità e questo ti pesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, oggi cercate di tenere a freno la lingua. Cercate di non essere troppo impulsivi e di non dire immediatamente tutto quello vorreste. L’amore è in fase crescente.

SAGITTARIO

Giornata positiva per i Sagittario, da godere insieme alle persone care, agli amici e alla persona amata. Approfittate delle buone stelle per organizzare una giornata di relax che vi faccia dimenticare lo stress e la pesantezza dei giorni precedenti.

CAPRICORNO

Giornata tesa e sottotono anche i Capricorno. Probabilmente vi sentirete un po’ affaticati, ma cercate di non farvi prendere dallo sconforto e soprattutto di non sfogarvi con le persone che vi circondano.

ACQUARIO

Giornata positiva invece per gli Acquario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi godrete di tempo libero e divertimento, ma non trascurate i doveri: cercate di non lasciare indietro le questioni lavorative ancora in sospeso.

PESCI

Giornata energica per i Pesci. Riguardo l’amore, forse risentirete di un po’ di stress, ma si tratta di una fase passeggera: già stasera potrete vivere una serata piena di passione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: approfittate delle buone stelle per organizzare una giornata di relax!

