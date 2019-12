Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Quella di oggi sarà una giornata positiva per gli Ariete: approfittatene per fare qualcosa di spensierato, per uscire con gli amici, per rilassarvi un po’. Bene l’amore, si può parlare di progetti importanti a medio e lungo termine.

TORO

Cari Toro, dovete cercare di allontanare lo stress: provate ad evadere dalla routine, a ritagliarti del tempo per voi stessi, se potete fate un breve viaggio per staccare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, riguardo l’amore, ci sono buone possibilità di recupero, specie se avete a che fare con persone del vostro stesso segno o con Cancro, Vergine e Capricorno.

GEMELLI

Giornata positiva per i nato sotto il segno dei Gemelli: è probabile che voi a breve possiate raggiungere un obiettivo che avete in testa da tempo. Ci sono buone opportunità che vi si presentano da ora in poi. In amore evitate le polemiche e lasciatevi andare ai sentimenti.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata un po’ sottotono per i Cancro a causa di una Luna dissonante che potrebbe rendere nervoso. Cercate di evitare le polemiche e le discussioni, anche in famiglia e in amore.

LEONE

Giornata positiva per i Leone. Unica avvertenza: evitate le polemiche. Approfittate delle buone stelle per uscire, perché gli incontri possono essere davvero importanti, specie nella sfera personale.

VERGINE

Cari Vergine quella di oggi, sabato 7 dicembre, si prospetta una giornata interessante in ambito professionale, grazie all’influsso positivo di Saturno e Giove, che proseguirà per tutto il mese. Qualche insicurezza in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: prendete al volo l’occasione per fare qualcosa di divertente e rilassante.

