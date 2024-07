Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 6 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove continua ad alimentare buone speranze nel futuro prossimo, sarà aiutato ancora meglio dalla posizione di Marte a partire da sabato 20 luglio. Portate ancora un po’ di pazienza. Naturalmente le stelle non portano a domicilio l’amore, sarebbe opportuno programmare vacanze, incontri… Questa sarà l’estate delle decisioni o dei ritorni di fiamma. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 luglio 2024), riconferme in vista. Il mese di luglio sarà vantaggioso per risolvere questioni e riconfermare un accordo. La professione e lo studio hanno richiesto più impegno da un anno ma ci saranno soddisfazioni per tutti coloro che sono rimasti fin troppo in ansia tra gennaio e aprile 2024.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Giove e Saturno in aspetto nervoso nel corso delle prossime ore aumenterà l’impazienza nell’ambito del lavoro. Questo tipo di posizioni planetarie si presta a diverse interpretazioni, c’è chi chiederà maggiori garanzie per il rinnovo di un accordo, desidererà cambiare aria, oppure si sentirà estromesso e presenterà le sue rimostranze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è dalla fine del mese di giugno che qualcosa non va, potreste persino esservi arrabbiati perché alcune persone hanno fatto scelte senza tenervi in considerazione. In realtà fino all’11 di luglio 2024 bisognerà tenere testa alle provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro, bene avere pazienza, se poi c’è stata una discussione con soci e collaboratori sarà complesso uscirne velocemente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 luglio 2024), l’anno scorso, di questi tempi, eravate in balia dei venti, i progetti erano poco definiti e scarsamente delineati, ora invece avete le idee ben chiare. Mercurio in opposizione chiede attenzione alle questioni economiche. La gelosia è un arma a doppio taglio.

PESCI

Cari Pesci, una piccola pausa di riflessione è consigliata in questo periodo dell’anno. Evitate situazioni conflittuali, andarsene sbattendo la porta è l’ultima cosa da fare. Il rischio è concentrato dal 20 al 30 quando Marte e Giove saranno dissonanti. Probabile che un nuovo programma o progetto non vada subito come desiderato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: riconferme in vista. Luglio vantaggioso per risolvere questioni e riconfermare un accordo.