Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 6 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il mese di luglio per voi non è e non sarà complicato, ma c’è da registrare un calo dalla fine di giugno, quindi nell’ambito del lavoro prima dell’11 luglio meglio non insistere per ottenere soluzioni. Nel corso delle prossime ore sarà favorito l’amore. La seconda metà del mese porterà consiglio, in vista per i cuori cuori solitari ritorni di fiamma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 luglio 2024), recupero in vista sul lavoro. L’unico neo del periodo è la presenza di Marte nel segno che porta uscite di troppo, una revisione dei conti è necessaria se non consigliata… Ad un certo punto del mese sarà dissonante Mercurio. Attenzione…

GEMELLI

Cari Gemelli, la contrarietà di Saturno non si esprime in un blocco delle idee o nella cancellazione di progetti ma, con ogni probabilità, nella necessità di cambiare gruppo, termini di un impegno o ruolo. Per quanto riguarda l’amore, periodo utile per coloro che vogliono fare incontri. Saturno contrario invita a non prendere in considerazione relazioni con persone troppo lontane o legate.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un’estate particolare, importante per le scelte di lavoro, ma non solo. I lavoratori possono valutare cambiamenti, anche importanti. Il periodo consente ampia libertà di azione. Cercare una casa, progettare un trasferimento, mettere in cantiere una ristrutturazione saranno idee ricorrenti nel corso delle prossime ore estive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 luglio 2024), coloro che vogliono iniziare un lavoro o hanno già mente qualcosa di importante non devono bloccare le proprie iniziative. Non ora. In questo momento. Coraggio. Queste stelle vi vogliono sereni. Eventuali dispute con un ex si potranno risolvere positivamente con poca fatica. Anzi, forse è proprio questo il periodo giusto per liberarsi di qualche preoccupazione di troppo.

VERGINE

Cari Vergine, un atteggiamento cauto, misurato, logico è consigliato, oltretutto è perfettamente nelle vostre corde. A brevissimo potreste fare una richiesta importante e avere successo. E’ vero, gli ultimi anni sono stati faticosi con Saturno contro, tutto sommato però sono stati utili per eliminare il superfluo. Ed ecco perché desiderate farvi valere e non accettate più situazioni di compromesso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: queste stelle vi vogliono sereni. Potete risolvere tanti problemi e godervi il momento.