Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per i nati sotto questo segno si prospettano gran belle giornate di inizio dicembre. Sopratutto dal punto di vista sentimentale: il weekend sarà molto positivo sia per i single sia per le coppie. Godetevi il momento con la persona amata o con gli amici.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 dicembre 2021), fate molto attenzione nel campo sentimentale, non è ancora arrivato il momento giusto per innamorarsi. La colpa non è da dare al destino, ma solo a voi stessi e al vostro atteggiamento difensivo. Cercate di aprirvi un po’ di più con coraggio. Credete in voi stessi.

GEMELLI

Cari Gemelli, il weekend (4-5 dicembre) si preannuncia passionale. Chi ha avuto problemi oppure è stato male nelle prossime ore avrà bisogno dell’aiuto della famiglia o di relazioni importanti per risollevarsi. Date fiducia a chi la merita ed è al vostro fianco.

CANCRO

Cari Cancro, sorridete. Vi attende una crescita continua sia nel campo sentimentale sia in quello lavorativo. Nelle prossime ore vivrete emozioni uniche ed indimenticabili e finalmente chiarirete con una persona a voi molto cara ciò che ha creato malumori nel finire della settimana. Ottimo weekend, sfruttate la situazione con coraggio e con il sorriso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 dicembre 2021), alcuni di voi si sono convinti di aver intrapreso una strada sbagliata. Allora perché non cambiare strada…? Chi ha già esperienza nel suo lavoro potrebbe ricevere chiamate e nomine importanti. Aspettate con fiducia.

VERGINE

Cari Vergine, oggi e domani (domenica 5 dicembre) potrebbero esserci tensioni da dover gestire. Chi lavora nel fine settimana potrebbe prendersela con chi intralcia un progetto. Non esagerate con le parole…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: si prospetta un’ottima giornata per i sentimenti. Godetevi il momento con il sorriso sulle labbra.