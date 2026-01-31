Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 31 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 31 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti chiedono equilibrio, ma anche coraggio. In amore non puoi più rimandare una scelta: o si va avanti, o si cambia strada. Venere aiuta i sentimenti sinceri e premia chi è stato paziente. Sul lavoro c’è voglia di rinnovamento: nuove collaborazioni o cambi di ruolo sono possibili, ma vanno valutati con calma. Attenzione allo stress: stai facendo troppo per tutti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 gennaio 2026), le emozioni sono forti, a volte estreme. In amore c’è passione, ma anche gelosia: cerca di fidarti di più. Le relazioni vere resistono, le altre vengono messe alla prova. Sul lavoro sei strategico, intuitivo, un passo avanti agli altri: ottimo momento per trattative e decisioni importanti. Segui l’istinto, ma senza chiuderti troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna la voglia di futuro. Giove ti spinge a guardare lontano, a progettare, a credere di nuovo nelle possibilità. In amore c’è desiderio di libertà, ma anche di complicità: attenzione a non scappare davanti alle responsabilità. Sul lavoro puoi pensare in grande, soprattutto se hai contatti con l’estero o lavori dinamici. Periodo favorevole per viaggi, esami e nuove sfide.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei in una fase di costruzione importante. Saturno ti rende serio, concentrato, ma anche un po’ rigido. In amore devi lasciare più spazio alle emozioni: non tutto si può controllare. Le coppie mature si rafforzano, quelle fragili rischiano l’allontanamento. Sul lavoro sei instancabile: arrivano riconoscimenti, anche se con tempi lenti. Non trascurare la salute.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 gennaio 2026), cielo vivace e stimolante. Hai mille idee e una grande voglia di cambiare le regole. In amore sei imprevedibile: chi ti sta accanto deve seguirti senza cercare di bloccarti. I single vivono incontri fuori dagli schemi. Sul lavoro è il momento giusto per innovare, proporre, osare. Attenzione solo a non disperdere troppe energie in progetti poco concreti.

PESCI

Cari Pesci, periodo delicato ma fertile. Nettuno amplifica la sensibilità e la creatività: sei ispirato, ma anche più emotivo del solito. In amore c’è bisogno di dolcezza e conferme. Le relazioni sincere si approfondiscono, le altre rischiano di confondersi. Sul lavoro segui l’intuizione, soprattutto se fai qualcosa di artistico o d’aiuto agli altri. Concediti momenti di silenzio: lì trovi le risposte.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: cielo vivace e stimolante. Hai mille idee e una grande voglia di cambiare le regole.