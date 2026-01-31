Icona app
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 31 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 31 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 31 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti chiedono equilibrio, ma anche coraggio. In amore non puoi più rimandare una scelta: o si va avanti, o si cambia strada. Venere aiuta i sentimenti sinceri e premia chi è stato paziente. Sul lavoro c’è voglia di rinnovamento: nuove collaborazioni o cambi di ruolo sono possibili, ma vanno valutati con calma. Attenzione allo stress: stai facendo troppo per tutti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 gennaio 2026), le emozioni sono forti, a volte estreme. In amore c’è passione, ma anche gelosia: cerca di fidarti di più. Le relazioni vere resistono, le altre vengono messe alla prova. Sul lavoro sei strategico, intuitivo, un passo avanti agli altri: ottimo momento per trattative e decisioni importanti. Segui l’istinto, ma senza chiuderti troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna la voglia di futuro. Giove ti spinge a guardare lontano, a progettare, a credere di nuovo nelle possibilità. In amore c’è desiderio di libertà, ma anche di complicità: attenzione a non scappare davanti alle responsabilità. Sul lavoro puoi pensare in grande, soprattutto se hai contatti con l’estero o lavori dinamici. Periodo favorevole per viaggi, esami e nuove sfide.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei in una fase di costruzione importante. Saturno ti rende serio, concentrato, ma anche un po’ rigido. In amore devi lasciare più spazio alle emozioni: non tutto si può controllare. Le coppie mature si rafforzano, quelle fragili rischiano l’allontanamento. Sul lavoro sei instancabile: arrivano riconoscimenti, anche se con tempi lenti. Non trascurare la salute.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 gennaio 2026), cielo vivace e stimolante. Hai mille idee e una grande voglia di cambiare le regole. In amore sei imprevedibile: chi ti sta accanto deve seguirti senza cercare di bloccarti. I single vivono incontri fuori dagli schemi. Sul lavoro è il momento giusto per innovare, proporre, osare. Attenzione solo a non disperdere troppe energie in progetti poco concreti.

PESCI

Cari Pesci, periodo delicato ma fertile. Nettuno amplifica la sensibilità e la creatività: sei ispirato, ma anche più emotivo del solito. In amore c’è bisogno di dolcezza e conferme. Le relazioni sincere si approfondiscono, le altre rischiano di confondersi. Sul lavoro segui l’intuizione, soprattutto se fai qualcosa di artistico o d’aiuto agli altri. Concediti momenti di silenzio: lì trovi le risposte.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: cielo vivace e stimolante. Hai mille idee e una grande voglia di cambiare le regole. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
