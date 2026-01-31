Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 31 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 31 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande fermento. Marte ti rende impaziente, ma anche estremamente determinato: attenzione però a non voler bruciare le tappe. In amore c’è bisogno di chiarezza: se una relazione traballa, ora non puoi più far finta di niente. I single hanno voglia di emozioni forti, ma devono evitare storie complicate. Sul lavoro arrivano nuove responsabilità: stai dimostrando di valere, ma devi dosare meglio le energie. La seconda parte del periodo è migliore per accordi e decisioni importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 gennaio 2026), il cielo ti chiede pazienza, ma ti sta anche preparando a una svolta. Venere protegge i sentimenti e riporta serenità nelle coppie che hanno vissuto tensioni recenti. È un momento favorevole per chiarire, fare pace o progettare qualcosa di stabile. Sul lavoro sei concreto, ma qualcuno potrebbe metterti fretta: non farti destabilizzare. Le scelte lente, ma ben ponderate, saranno quelle vincenti. Attenzione alle spese impulsive.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro della scena. Mercurio ti rende brillante, comunicativo, irresistibile. In amore torna la voglia di gioco e complicità: chi è in coppia ritrova il dialogo, chi è solo può fare incontri interessanti, soprattutto in ambienti nuovi. Sul lavoro arrivano contatti, chiamate, proposte: non tutte sono da accettare, ma una in particolare merita attenzione. Periodo ideale per studiare, scrivere, viaggiare o rimettere in moto un progetto fermo.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo parla di emozioni profonde. La Luna accentua la sensibilità, rendendoti più vulnerabile ma anche più intuitivo. In amore hai bisogno di certezze: basta mezze promesse o silenzi. Chi ti ama deve dimostrarlo. Sul lavoro stai seminando: i risultati non sono immediati, ma arriveranno. È un momento importante per chi vuole cambiare ruolo o ambiente. Prenditi cura del benessere emotivo, dormi di più e ascolta il tuo corpo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 gennaio 2026), il Sole ti regala energia e voglia di riscatto: dopo un periodo faticoso, ora puoi riprendere il controllo. In amore c’è passione, ma anche un pizzico di orgoglio da tenere a bada. Se c’è stato uno scontro, prova a fare tu il primo passo. Sul lavoro puoi ottenere visibilità, soprattutto se hai un’attività creativa o di leadership. Evita solo di voler avere sempre l’ultima parola.

VERGINE

Cari Vergine, un cielo che invita alla riflessione. Stai mettendo ordine dentro e fuori di te, e questo è un grande punto di forza. In amore senti il bisogno di stabilità: chi non è chiaro potrebbe allontanarsi. Le coppie solide invece fanno progetti concreti. Sul lavoro sei preciso, affidabile, ma un po’ sottovalutato: presto qualcuno si accorgerà del tuo valore. Ottimo periodo per sistemare questioni pratiche e burocratiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornate a ruggire, il Sole vi regala energia e voglia di riscatto.