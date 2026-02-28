Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 28 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e armonia. Se negli ultimi giorni c’è stata tensione, ora potete recuperare. In amore siete affascinanti e pronti a chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 febbraio 2026), cielo intenso e trasformativo. Siete determinati e magnetici, pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere un vantaggio importante se vi muovete con intelligenza. Non fatevi prendere dalla fretta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di movimento e novità. Le stelle parlano di cambiamenti positivi, ma serve coraggio. In amore cercate libertà ma anche sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un’occasione interessante, specie per chi vuole ampliare i propri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi, soprattutto nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati arrivano, anche se lentamente. La vostra costanza sarà premiata. Attenzione alla stanchezza accumulata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 febbraio 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita e questo è il momento giusto per iniziare. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Capitolo lavoro: idee brillanti, ma curate i dettagli.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e chiarimenti importanti. In amore chi ha sofferto ora può ripartire con maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda il lavoro, un'intuizione può rivelarsi vincente: fidatevi del vostro istinto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi.