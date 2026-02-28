Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di risveglio. Avete energia, ma dovete usarla bene: niente scontri inutili, soprattutto in famiglia o in coppia. I single sono affascinanti ma devono evitare scelte affrettate. Per quanto riguarda il lavoro, una questione rimasta in sospeso può finalmente sbloccarsi. Non abbiate paura di chiedere ciò che meritate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 febbraio 2026), il cielo vi invita alla concretezza, qualità che non vi manca. Siete più riflessivi del solito e questo vi aiuta a fare scelte sagge. Le coppie solide possono parlare di progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle spese e ai dettagli contrattuali. La prudenza sarà la vostra forza.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pieni di idee e voglia di fare, ma rischiate di disperdervi. Il consiglio delle stelle è semplice: scegliete una priorità e portatela avanti fino in fondo. In amore torna il desiderio di leggerezza, di gioco, di flirt. Per quanto riguarda il lavoro, possibili novità interessanti, soprattutto per chi si occupa di comunicazione o commercio.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore è protagonista. Siete più sensibili del solito e questo vi rende profondi ma anche un po’ vulnerabili. In amore cercate rassicurazioni. Le coppie devono evitare silenzi che diventano distanze. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una responsabilità nuova che può spaventarvi, ma vi darà soddisfazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 febbraio 2026), il cielo vi restituisce fiducia. Avete bisogno di sentirvi protagonisti e in questo momento potete davvero brillare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme o riconoscimenti. È il momento giusto per farvi avanti e chiedere di più.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e riflessione. State mettendo ordine nella vostra vita, e questo vi dà sicurezza. In amore però serve più spontaneità: non tutto può essere pianificato. Per quanto riguarda il lavoro, sistemate questioni pratiche e chiarite malintesi. Attenzione allo stress fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il cielo vi restituisce fiducia.