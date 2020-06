Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 27 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox in amore siete alla ricerca di una relazione stabile e vera, che non vi faccia soffrire, non siete più interessati alle storie passeggere, non volete una notte di passione e via, cercate l’anima gemella e cercando cercando potrebbe saltar fuori qualcosa di interessante. Nel complesso, questo è un periodo positivo, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano ad affrontare al meglio la stanchezza che avvertite nelle ossa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questo per voi è un periodo che ruggisce, vi state rimettendo in sesto dopo un lungo periodo buio, siete stufi di crogiolarvi nei dubbi, basta con i ma e con i se, è ora di agire. Le emozioni sono forti in questo periodo, attenzione agli Acquario che potrebbero voler mettere il diton ella piaga.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata dedicata interamente ai rapporti, soprattutto quelli ancora da definirsi, se avete dubbi, conviene parlarne e il prima possibile, perché non potete rimanere in questo limbo ancora per molto. Siete nervosi e agitati, non vi fa bene. Sul lavoro dovreste prendere una decisione delicata ma, se non ve la sentite, rimandate a lunedì.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore procede tranquillo e spedito lungo la sua strada fatta di cuoricini e luci accecanti, evitate però di tirare fuori qualche evento spiacevole del passato, che magari non vi riguarda nemmeno ma fa parte del trascorso del vostro partner, vecchie gelosie represse che non vi aiuteranno a costruire un futuro solido. Presto le cose miglioreranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vede delineare per voi una giornata importante e interessante, ricca di spunti creativi. Sono tante le cose da fare, ma non vi perderete d’animo, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a trovare il coraggio per andare fino in fondo.

PESCI

Cari Pesci, cercate di rimanere calmi e non rovinatevi il fine settimana, meglio evitare le polemiche per non peggiorare la situazione. Soprattutto in amore, state vivendo un periodo difficile, meglio evitare ulteriori scontri, datevi del tempo per riflettere e anche per ricucire qualche ferita. Occhio alle parole, feriscono più della spada.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: state finalmente recuperando e avete lasciato l’oscurità ormai alle spalle, volete soltanto luce e tanto sole nella vostra vita.

