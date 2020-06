Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, chi è innamorato lo è completamente, senza filtri né scudi. Ci sono diversi cambiamenti in corso nella vostra vita secondo il guru delle stelle, nel campo professionale è giunto il momento di pensare al futuro, cosa volete?

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox quella di oggi per il vostro segno sarà una giornata interessante, soprattutto dal punto di vista sentimentale, sarete guidati dal motore della passione, entro pochi giorni riceverete anche una risposta tanto attesa. Arrivano delle novità interessanti anche nel campo professionale, ma forse non sarete soddisfatti appieno.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questa Luna dissonante potrebbe creare qualche contrattempo, meglio approfittarne per concedersi del sano relax, negli ultimi tempi siete stati molto stressati, meglio rallentare la corsa e dedicare il sabato a un’attività più salutare e rilassante, magari con la giusta compagnia. Ai problemi penserete un’altra volta.

CANCRO

Cari Cancro, sarebbe il caso di risolvere quei problemi lasciati in sospeso negli ultimi tempi, soprattutto in amore, non avete rimandato abbastanza? Il lavoro procede tranquillo, non ci sono interferenze, anzi, potrebbero presentarsi delle nuove occasioni per il vostro futuro, acciuffatele al volo.

LEONE

Cari Leone, l’amore procede a gonfie vele secondo Paolo Fox, anche il rapporto d’amicizia è ben consolidato in questo periodo, ma avete troppe cose per la testa, troppi impegni rischiano di farvi esplodere come un palloncino. Le preoccupazioni non mancano, soprattutto sul lavoro, iniziate a pensare qualcosa di nuovo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna è nel vostro segno e vi aiuterà in amore, rendendovi più intuitivi e razionali. Cercate di essere più positivi, non ha senso barricarsi dietro questo muro di negatività e dubbi soltanto per tenere lontani i problemi, arriveranno ugualmente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: oggi l’amore è dalla vostra parte, approfittate della giornata positiva per dedicarvi al partner.

