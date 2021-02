Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – sabato 27 febbraio – dovete fare chiarezza in amore e capire cosa volete davvero. Se vivete due storie contemporaneamente, forse è il caso di smetterla e tagliare i ponti con una delle due. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe bloccarsi un progetto importante. Non temete: è solo uno stop temporaneo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 febbraio 2021), Venere non sarà più in opposizione: ottime notizie per quanto riguarda l’amore. Con la Luna favorevole potrete fare scintille. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate timore a dichiararvi. Per quanto riguarda il lavoro, è un buon periodo, archiviate i problemi avuti di recente.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi servirà cautela in amore. Litigare in coppia può essere ormai un abitudine, ma voi cercate di evitare scontri inutili. Potreste avere a che fare con un ex che non accetta che la vostra storia sia giunta al capolinea. Capitolo lavoro: se dovete prendere decisioni importanti, è meglio rimandare di qualche giorno.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle sono favorevoli, ma se vivete una forte crisi di coppia. Se siete single da molto dovete capire se c’è qualcuno che vi interessa davvero. Per quanto riguarda il lavoro, meglio tergiversare, soprattutto se avete problemi legati a rinnovi di contratti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (27 febbraio 2021), nelle prossime ore Venere non sarà più in opposizione: maggiori certezze per il vostro futuro. Se un progetto non porta da nessuna parte, meglio lasciarlo perdere. L’amore migliora, ma non è detto che abbiate già trovato l’anima gemella. Calma.

VERGINE

Cari Vergine, Venere è in opposizione e questo non è mai un bene per l’amore. Se già la vostra coppia era in crisi, adesso le cose possono peggiorare ulteriormente. Per quanto riguarda il lavoro, i più giovani sono chiamati a prendere decisioni e scelte importanti.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: con Venere e la Luna favorevoli potete fare scintille in amore. Buon periodo anche dal punto di vista lavorativo.

