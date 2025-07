Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 26 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata un po’ altalenante: emotivamente potresti sentirti in bilico. Per fortuna, l’influsso armonico di Mercurio-Venere smorza le tensioni domestiche. Sul lavoro, cerca di evitare discussioni e rimandi. In amore, meglio mettersi in ascolto anziché reagire impulsivamente. Prenditi cura del tuo benessere psicofisico: una piccola pausa può fare miracoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 luglio 2025), la Luna ti supporta: hai una marcia in più per affrontare la giornata, soprattutto per quanto riguarda incontri importanti e questioni emotive. A livello professionale, potresti ottenere riconoscimenti grazie alla tua intenzione inflessibile. Sfrutta il momento per mettere in chiaro priorità e relazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potresti incontrare qualche ostacolo: Mercurio dissonante può causare malintesi verbali o distrazioni. Tieni alta l’attenzione, soprattutto nello studio o lavori di precisione. In generale, cerca di essere prudente nei rapporti e evita decisioni rischiose. Non è una giornata per le grandi novità: meglio restare prudenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, energia ridotta: ogni attività ti costa più del solito, sia al lavoro che nella vita personale. Evita di strafare e di confrontarti per forza con gli altri. Cerca supporto in chi ti è accanto e usa la determinazione per gestire con calma le questioni più ostiche. In amore, evita confronti inutili: meglio prendersi una pausa e recuperare fiato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 luglio 2025), giornata discreta per l’emotività: ideale concentrarsi su rapporti autentici piuttosto che su chiacchiere di circostanza. Sul lavoro, la collaborazione con i colleghi può portare risultati insospettati. In amore, prediligi azioni concrete: un piccolo gesto varrà più di molte parole. Benessere da tenere d’occhio: fai qualche pausa di respiro!

PESCI

Cari Pesci, sei tra i segni top della giornata: ottime sensazioni, grazie a una Luna favorevole che scioglie tensioni pregresse. In ambito professionale, le collaborazioni portano vantaggi. In ambito sentimentale, atmosfera favorevole a intese profonde. In generale, senti un sereno equilibrio interiore che ti supporterà in ogni situazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sei tra i segni top della giornata: ottime sensazioni, grazie a una Luna favorevole che scioglie tensioni pregresse.