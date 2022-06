Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ricche opportunità per riconciliare una delusione del passato. Concentratevi sugli obiettivi che vi siete dati e andate dritti per la vostra strada. I cavalli vincenti si vedono alla fine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 giugno 2022), non ci sono particolari novità in questa giornata, né in positivo né in negativo. Un weekend un po’ sottotono, ma dalla prossima settimana vi toglierete belle soddisfazioni. Sul lavoro c’è stress e tensione, ma li risolverete entro fine mese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ultimamente date troppo peso alle emozioni e rischiate di essere poco concreti e non tenere la testa sulle spalle. Non dovete essere algidi, ma nemmeno poco razionali. Se ci sono state troppe discussioni, è il caso di parlarsi e provare a chiarire. Forse avete bisogno di una giornata libera per ricaricare le pile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 25 giugno – è positiva: l’amore procede a gonfie vele e chi vi circonda se n’è accorto. Non dimenticatevi degli obiettivi che vi siete dati. Un periodo certamente difficile da affrontare, ma ci sono presto belle novità in arrivo. Specie sul lavoro state dimostrando i vostri valori e qualità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 giugno 2022), potete sempre contare sul partner, sapete che è al vostro fianco e non vi abbandona. Non è una cosa da poco. Prendetevi del tempo per voi stessi e per capire da che parte state andando.

PESCI

Cari Pesci, la primavera è stata poco soddisfacente. Specie in amore. E purtroppo anche questo inizio di estate non sembra essere molto propizio. Per fortuna le ferie sono vicine, quindi dovete avere solo un altro po’ di pazienza. Dovete resistere perché il lavoro da compiere e portare a termine è ancora tanto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: vi siete dati a inizio anno degli obiettivi ben chiari, non dimenticatevelo e fate di tutto per raggiungerli.