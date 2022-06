Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 25 giugno – potrebbe portare a qualche novità. Attenti perché le sorprese sono dietro l’angolo, e non sempre saranno così gradite e volute. Meglio non fidarsi troppo, specie sul lavoro. Fate attenzione a chi vi confidate. Non è il caso di parlare a sproposito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 giugno 2022), qualche piccolo problema a causa dell’amore. Non fatevi prendere dall’ansia e dal panico, non ne vale la pena. Meglio mantenere la calma. Si tratta di discussioni risolvibili. Sul lavoro potrebbero esserci incomprensioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata molto favorevole e in generale tutto il weekend sarà propizio. Avete parecchie responsabilità in ambito lavorativo e questo vi deve spingere a dare sempre il massimo e fare bene. Potrebbero esserci novità, fatevi trovare pronti.

CANCRO

Cari Cancro, giornata complicata, anche se le cose sono decisamente migliorate rispetto all’ultimo periodo. Sul lavoro cercate di dare sempre il massimo e non ve ne pentirete. Saprete capire di che pasta sono fatte le persone che vi circondano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 giugno 2022), l’amore presto potrebbe sconvolgere il vostro presente e il vostro futuro. Vi eravate dati delle scadenze ma non sono state rispettate. Prendetevi se necessario del tempo libero dal lavoro e cogliete al volo queste opportunità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata nella quale dovete imparare a lasciarvi alle spalle i pensieri negativi e costruire qualcosa di speciale per il futuro. Invece di pretendere solo e troppo dagli altri, concentratevi su voi stessi. Sul piano economico possono esserci grosse novità. Lungo l’estate saprete togliervi belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: si apre un weekend davvero da favola. Approfittatene.