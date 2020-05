Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la Luna, il Sole, Venere e Saturno sono dalla vostra parte, avete un’intera squadra a tifare per voi in campo sentimentale. Nel lavoro arrivano delle novità, cambiamenti interessanti che vi faranno riflettere un po’ di più circa il futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in questi giorni state attraversando una fase delicata, l’amore va preso con le pinze, agite con molta cautela, altrimenti rischiate di scatenare una tempesta. Siete entrati in una fase di recupero, arrivano anche delle novità all’orizzonte, coglietele senza ripensamenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, evitate di strafare, non tutto è semplice come sembra, talvolta bisogna fare un passo indietro e riflettere. Attenzione al rapporto con i vostri cari, la famiglia e il partner in questo periodo esigono maggiore attenzione da parte vostra. Non perdete la pazienza nel campo professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo siete molto emotivi secondo il guru delle stelle, cercate di controllare questo vostro aspetto, soprattutto con chi non vi conosce, non vorrete ottenere una cattiva reputazione soltanto per un eccesso d’emozioni? L’indecisione vi tiene ben segregati nella sua trappola, riflettete bene prima di agire.

ACQUARIO

Cari Acquario, Sole e Luna vi aiuteranno ad affrontare al meglio questa giornata, che parte già per il verso giusto per quanto riguarda l’amore. In questo momento avete bisogno di fare dei nuovi progetti che coinvolgano anche il partner. Nel campo professionale avete tanta voglia di fare.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni state prendendo quello che viene, soprattutto in amore, potrebbero nascere dei dubbi causati da parole dette e non dette, evitate di discutere però per futilità. Rimandate le faccende professionali a momenti migliori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quell‘Acquario: Sole e Luna sono dalla vostra parte e vi aiutano ad affrontare al meglio la giornata.

