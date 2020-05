Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 maggio 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox state attraversando una fase particolarmente piacevole per l’amore, anche se avvertite un guizzo di nervosismo e agitazione, non fatevi trascinare in un turbine di negatività, raggiungete il vostro obiettivo. Nel campo professionale arrivano novità importanti.

TORO

Cari Toro, avete bisogno di vivere l’amore liberamente, basta limiti, non dovete farvi più problemi, altrimenti non arriverete mai da nessuna parte. Molto presto arriveranno delle novità positive, avete recuperato determinazione e tanta voglia di fare, quindi lanciatevi in pista.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi sta vivendo due storie parallele deve stare particolarmente attento e rivalutare un po’ il da farsi, perché questa storia non potrà continuare a lungo. La noia vi crea qualche problema, avete bisogno di novità, una scossa positiva, continui stimoli per tenere in piedi anche la vita di coppia, e allora datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un periodo favorevole soprattutto per quanto riguarda l’amore. Le coppie nate da poco sono nel pieno del sentimento, niente vi spaventa, allora occhio a quello che dite, perché potreste mettere dei freni a una realtà che al momento ha soltanto bisogno di spiccare il volo.

LEONE

Cari Leone, la Luna è favorevole in questo periodo, ciò significa che potreste fare presto un cambiamento, anche fin troppo affrettato. Occhio alle finanze, non è il momento di sperperare i vostri guadagni, soprattutto se state vivendo un periodo di dubbi e incertezze.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata un tantino complicata per il vostro segno, il campo sentimentale è quello che vi regala maggiori preoccupazioni, vi sentite un po’ incompresi a dire il vero e nel lavoro arrivano delle novità che poco comprendete e questo vi spaventa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: l’amore torna a sorridervi, soprattutto se avete da poco iniziato una relazione.

