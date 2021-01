Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi Venere sarà contraria ma questo non vuol dire che l’amore non ci sarà. Certo, un po’ di cautela non fa mai male. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo di pausa, le cose si rimetteranno in moto, anche grazie a parenti e amici. Dovete essere riconoscenti. Migliora anche la forma fisica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 23 gennaio 2021 -, si apre un fine settimana davvero positivo. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che manchino certezze, ma non si esclude l’arrivo di novità, anche importanti. Abbiate un po’ di pazienza. Tanta energia dal punto di vista fisico. Avete voglia di fare bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – sabato 23 gennaio 2021 – sarà una giornata molto positiva, d’altronde avete Luna, Sole e Mercurio favorevoli. Una bella situazione astrologica che farà crescere la voglia di agire e fare progetti. Per quanto riguarda il lavoro, Giove aiuta. Qualcuno ha vissuto un cambiamento anche se le tensioni familiari sono sempre in agguato.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 23 gennaio – sarà una giornata nella quale evitare le polemiche inutili, buona la situazione sul lavoro anche se alcune scelte andrebbero posticipate. Pensate al vostro benessere: un po’ di relax non guasterebbe. Se potete, prendetevi qualche giorno di riposo. Ne avete bisogno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, questa sarà una giornata nella quale usare tanta diplomazia se ci sono state discussioni in amore. A livello lavorativo sarete stanchi: non sono in discussione le vostre doti ma qualcuno ha cercato di darvi delle colpe e voi non amate le ingiustizie. Fate valere le vostre ragioni.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata nella quale nelle relazioni mostrerete i vostri lati migliori. Per quanto riguarda il lavoro, godrete di una buona capacità comunicativa che vi permetterà di risolvere i problemi. Evitate litigi soprattutto in amore. Non riversate il vostro stress sul partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: prevista una bella situazione astrologica che farà crescere la voglia di agire e fare progetti.

